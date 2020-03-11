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Есть вопрос: если в отпуске за границей заразишься коронавирусом, покроет ли страховка лечение?

11.03.2020 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если поехать в отпуск за границу и заболеть там коронавирусом, покроет ли страховка лечение?


Фото: Reuters

В редакцию портала обратился читатель Александр, он планирует лететь в отпуск в Турцию и узнал от знакомых, которые тоже собираются в отпуск за границей, что если они там заболеют коронавирусом, это может не являться страховым случаем.

— Я смоделировал ситуацию: ты приезжаешь, обращаешься с высокой температурой, тебя на карантин, и ты оплачиваешь его из своего кармана. Путевка стоила 2 тысячи, а на семью полежать в стационаре 2 недели — 20 тысяч долларов, — говорит он.

Однако, в двух крупных страховых компания нам опровергли эту информацию и подтвердили, что коронавирус и госпитализация в связи с ним — страховые случаи.

Мы позвонили в отдел медицинского страхования «Белгосстраха» как туристы, и спросили, что будет, если во время отпуска в Италии, заболеем коронавирусом. Там подтвердили, что эта ситуация будет являться страховым случаем.

— Это будет первая неотложная помощь, если есть симптомы и жалобы, то это страховой случай, — пояснили там. — И если вы будете нуждаться в госпитализации по медицинским показаниям, то это тоже страховой случай.

Специалист пояснила, что страховым случаем не будет являться ситуация, если вы летели в самолете за границу, приземлились и пассажиров всего рейса не выпустили и оставили на карантине.

Как рассказали в одной из крупных страховых компаний, расходы, связанные с лечением таких заболеваний страховая не покрывает только в том случае, е сли объявлена эпидемия.

— Но эпидемия официально не объявлена, и это значит, что коронавирус — это страховой случай. Госпитализация по поводу него — тоже. Например, если в Турции ребенок заболел ветрянкой, ему рекомендовано ни с кем не контактировать и его нужно госпитализировать и лечить, в этом случае нахождение ребенка в стационаре и лечение — страховка покрывает.

 
 
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Если поехать в отпуск за границу и заболеть там коронавирусом, покроет ли страховка лечение?
 
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