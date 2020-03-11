Трём семьям Пинска удалось выиграть крупную сумму в рекламной игре известной в Беларуси торговой сети

Источник материала: Полесская правда

Оказывается, пинчанам довольно часто везет на выигрыши. Корреспондент pinsknews.by нашел в списке победителей рекламной игры популярной в Беларуси торговой сети троих счастливчиков, которым улыбнулась фортуна.

В самом начале марта житель Пинска, кстати, капитан теплохода, Алексей Брощук выиграл 10 тысяч рублей, принимая участие в очередном туре игры.

– В игре мы участвуем постоянно, но таких крупных выигрышей раньше не было! На эти деньги хотим сделать ремонт, – признались счастливые обладатели денежного приза супруги Брощук.

А в феврале в этой же игре удачу за хвост поймали Юрий Буткевич и Валерий Гриб, которые тоже выиграли ни много ни мало по 10 тысяч рублей.

– Выигрывали до этого 10 рублей, 2 рубля. Небольшие призы, но мы верили, что может повезти крупно. Так и получилось! На радостях еще не решили, на что потратим такую сумму. Но точно распорядимся с пользой дела, – рассказал предприниматель из Пинска Юрий Буткевич. – Хочу пожелать всем удачи и выигрышей!

Весть о крупном денежном выигрыше застала пенсионера из Пинска Валерия Гриба в поликлинике:

– Сколько-сколько? 10 000 белорусских рублей мои? Не верю! – шокировано признался Валерий Гриб, когда его поздравили во время звонка из студии игры в прямом интернет-эфире.

Уже в студии счастливчик поделился планами:

– Когда мне позвонили, как раз был с супругой в поликлинике. Конечно, долго не могли поверить, что так бывает, думали, разыгрывает кто-то. Но потом поняли, что это правда. На что потрачу деньги? На семью! Жену, детей. А еще внучка в марте должна родиться!

Кстати, в этой же игре в свое время сумму, эквивалентную сегодняшним десяти тысячам рублей, выиграла пинчанка Жанна Бабей, а новенькие автомобили от торговой сети достались работнице холдинга «Пинскдрев» Ирине Козел и жителю деревни Стытычево Пинского района Артему Корзан-Жогальскому. Поздравляем счастливчиков!