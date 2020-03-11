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Трём семьям Пинска удалось выиграть крупную сумму в рекламной игре известной в Беларуси торговой сети
11.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Оказывается, пинчанам довольно часто везет на выигрыши. Корреспондент pinsknews.by нашел в списке победителей рекламной игры популярной в Беларуси торговой сети троих счастливчиков, которым улыбнулась фортуна.
В самом начале марта житель Пинска, кстати, капитан теплохода, Алексей Брощук выиграл 10 тысяч рублей, принимая участие в очередном туре игры.
А в феврале в этой же игре удачу за хвост поймали Юрий Буткевич и Валерий Гриб, которые тоже выиграли ни много ни мало по 10 тысяч рублей.
Весть о крупном денежном выигрыше застала пенсионера из Пинска Валерия Гриба в поликлинике:
Уже в студии счастливчик поделился планами:
Кстати, в этой же игре в свое время сумму, эквивалентную сегодняшним десяти тысячам рублей, выиграла пинчанка
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Трём семьям Пинска удалось выиграть крупную сумму в рекламной игре известной в Беларуси торговой сети
> Алексей Брощук с супругой собираются потратить деньги на ремонт. Оказывается, пинчанам довольно часто везет на выигрыши. Корреспондент pinsknews.by нашел в списке...
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