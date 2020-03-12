Из России в Беларусь ехали 700 кг нелегальной рыбы. Контрабанду остановили витебские таможенники

Источник материала: Tut.by

Опасную для покупателей рыбную продукцию пытались ввезти из России в Беларусь. Груз остановили в Дубровенском районе, сообщает Витебская таможня.





Микроавтобус Renault ехал из России. В грузовом отсеке находилось около 700 кг продукции: пресервы, вяленая и сушеная рыба. Стоимость груза — более 3 тысяч рублей.

Сопроводительных документов на товар, ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, водитель таможенникам не представил.

Эксперты установили, что рыбная продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза.









Начат административный процесс за незаконное приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров. Водитель может получить штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей), а фирма-перевозчик — до 50% от стоимости перевозимой продукции (то есть до более чем 1,5 тысячи рублей).