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Из России в Беларусь ехали 700 кг нелегальной рыбы. Контрабанду остановили витебские таможенники

12.03.2020 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасную для покупателей рыбную продукцию пытались ввезти из России в Беларусь. Груз остановили в Дубровенском районе, сообщает Витебская таможня.


Микроавтобус Renault ехал из России. В грузовом отсеке находилось около 700 кг продукции: пресервы, вяленая и сушеная рыба. Стоимость груза — более 3 тысяч рублей.

Сопроводительных документов на товар, ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, водитель таможенникам не представил.

Эксперты установили, что рыбная продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза.



Начат административный процесс за незаконное приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров. Водитель может получить штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей), а фирма-перевозчик — до 50% от стоимости перевозимой продукции (то есть до более чем 1,5 тысячи рублей).

 
 
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