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В Гомеле перекрыли часть Кирова. Что происходит?
12.03.2020 09:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле сегодня утром перекрыли часть улицы Кирова. Автомобилистов на кольце разворачивают люди в форме. Что произошло?
«Кирова от Крестьянской перекрыта, у областного суда стоят пожарные и скорые, много людей в форме и просто людей», — такие сообщения стали поступать от гомельчан примерно в 8.30 утра 12 марта.
Через некоторое время, сообщают очевидцы, к оцепленному зданию областного суда подъехала машина саперно-технической службы.
Вероятно, поступило сообщение о минировании. Официальной информации об инциденте пока нет.
(Будет дополнено)
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«У областного суда стоят пожарные и скорые, много людей в форме и просто людей», - такие сообщения стали поступать сегодня от гомельчан примерно в 8.30 утра.
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