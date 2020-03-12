ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле перекрыли часть Кирова. Что происходит?

12.03.2020 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сегодня утром перекрыли часть улицы Кирова. Автомобилистов на кольце разворачивают люди в форме. Что произошло?


Фото: телеграм-канал Гомель: ГАИ, ДТП, пробки

«Кирова от Крестьянской перекрыта, у областного суда стоят пожарные и скорые, много людей в форме и просто людей», — такие сообщения стали поступать от гомельчан примерно в 8.30 утра 12 марта.

Через некоторое время, сообщают очевидцы, к оцепленному зданию областного суда подъехала машина саперно-технической службы.

Вероятно, поступило сообщение о минировании. Официальной информации об инциденте пока нет.

(Будет дополнено)

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У областного суда стоят пожарные и скорые, много людей в форме и просто людей», - такие сообщения стали поступать сегодня от гомельчан примерно в 8.30 утра.
 
Новости дня
Новости общества
 
Из России в Беларусь ехали 700 кг нелегальной рыбы. Контрабанду остановили витебские таможенники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика