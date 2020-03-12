В Гомеле перекрыли часть Кирова. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сегодня утром перекрыли часть улицы Кирова. Автомобилистов на кольце разворачивают люди в форме. Что произошло?



Фото: телеграм-канал Гомель: ГАИ, ДТП, пробки

«Кирова от Крестьянской перекрыта, у областного суда стоят пожарные и скорые, много людей в форме и просто людей», — такие сообщения стали поступать от гомельчан примерно в 8.30 утра 12 марта.

Через некоторое время, сообщают очевидцы, к оцепленному зданию областного суда подъехала машина саперно-технической службы.

Вероятно, поступило сообщение о минировании. Официальной информации об инциденте пока нет.

(Будет дополнено)