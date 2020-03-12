Информация гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале — мае 2020 года

Источник материала: Единство

Граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, не явившиеся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве по повесткам или направлениям военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской области, обязаны в течение пяти рабочих дней со дня окончания обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, прибыть в военный комиссариат, в котором состоят на воинском учете, и представить документы, подтверждающие причины неявки.

Гражданам мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, утратившим право на отсрочку, явиться в военный комиссариат Борисовского и Крупского районов (на призывной пункт) по адресу: г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 58, в установленный срок и предъявить соответствующие документы.

Граждане, не явившиеся без уважительных причин на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве и уклоняющиеся от исполнения воинской обязанности, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Должностным лицам местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций, ответственных за военно-учетную работу, в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. №1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» по требованию военного комиссара оповещать граждан об их вызове в военный комиссариат.

Руководителям организаций, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальным услуги, должностным лицам (работникам) этих организаций, ответственным за военно-учетную работу:

- организовать своевременное оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, путем вручения повесток военного комиссариата, обеспечить их своевременную явку на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве. При увольнении с работы гражданам, призванным на срочную военную службу, по представлении повестки на отправку к месту срочной военной службы, своевременно выплачивать выходное пособие, предусмотренное трудовым кодексом Республики Беларусь;

- освободить от работы (учебы) призывников на время, необходимое для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии, при необходимости отозвать призывников из командировок;

- оказывать помощь в изучении моральных и деловых качеств призывников и их семейно-имущественного положения, выдавать своевременно призывникам полные и объективные характеристики, отражающие их производственную и общественную деятельность, морально-психологические качества.

Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 года и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, необходимо лично прибыть в военный комиссариат по адресу: г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 58, имея с собой документ, удостоверяющий личность.

Руководителей организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, должностных лиц (работников) этих организаций, ответственных за военно-учетную работу, за неоповещение призывников о вызове либо воспрепятствование их явке в военный комиссариат, привлекать к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов по адресу: 222512, г. Борисов, ул. Л. Чаловской, 58, или по телефону 8(0177) 74-43-11.