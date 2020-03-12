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Как поедут автобусы, пока будут строить эстакаду на улице Толстого

12.03.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 14 марта на улице Толстого закроют дорогу под путепроводом проспекта Независимости: коммунальники начнут строить эстакаду. Как из-за этого изменится движение городских автобусов и маршруток, рассказывает предприятие «Столичный транспорт и связь».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дорожники начнут строить участок 1-го городского кольца до улицы Толстого с 14 марта (суббота). До окончания работ (ориентировочно до 29 июня 2020 года) изменят маршруты пассажирского транспорта:

  • автобусы № 73, 163 со стороны улицы Московской пойдут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига и дальше по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;
  • автобусы № 1073-ТК, 1107-ТК со стороны улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова, Володарского, Городской Вал, Немига и дальше по маршрутам, обратно — без изменений;
  • автобусы № 24, 65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении улицы Воронянского от улицы Мясникова пойдут по Московской, Могилевской, Жуковского и дальше по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;
  • автобусы № 38 поедут до разворотного кольца «Бобруйская» с присвоением маршруту названия «ДС Карастояновой — Бобруйская», он поедет от улицы М. Богдановича по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, по улицам Бобруйской, Мясникова, Немига и дальше — обратно.

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Ночью 14 марта на улице Толстого закроют дорогу под путепроводом проспекта Независимости: коммунальники начнут строить эстакаду.
 
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