Как поедут автобусы, пока будут строить эстакаду на улице Толстого

Источник материала: Tut.by

Ночью 14 марта на улице Толстого закроют дорогу под путепроводом проспекта Независимости: коммунальники начнут строить эстакаду. Как из-за этого изменится движение городских автобусов и маршруток, рассказывает предприятие «Столичный транспорт и связь».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дорожники начнут строить участок 1-го городского кольца до улицы Толстого с 14 марта (суббота). До окончания работ (ориентировочно до 29 июня 2020 года) изменят маршруты пассажирского транспорта:

автобусы № 73, 163 со стороны улицы Московской пойдут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига и дальше по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;

со стороны улицы Московской пойдут по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига и дальше по маршрутам, в обратном направлении — без изменений; автобусы № 1073-ТК, 1107-ТК со стороны улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова, Володарского, Городской Вал, Немига и дальше по маршрутам, обратно — без изменений;

со стороны улицы Московской поедут по проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова, Володарского, Городской Вал, Немига и дальше по маршрутам, обратно — без изменений; автобусы № 24, 65, 1146-ТК, 1346-ТК в направлении улицы Воронянского от улицы Мясникова пойдут по Московской, Могилевской, Жуковского и дальше по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;

в направлении улицы Воронянского от улицы Мясникова пойдут по Московской, Могилевской, Жуковского и дальше по маршрутам, в обратном направлении — без изменений; автобусы № 38 поедут до разворотного кольца «Бобруйская» с присвоением маршруту названия «ДС Карастояновой — Бобруйская», он поедет от улицы М. Богдановича по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйской в прямом направлении, по улицам Бобруйской, Мясникова, Немига и дальше — обратно.