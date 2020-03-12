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Как поедут автобусы, пока будут строить эстакаду на улице Толстого
12.03.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 14 марта на улице Толстого закроют дорогу под путепроводом проспекта Независимости: коммунальники начнут строить эстакаду. Как из-за этого изменится движение городских автобусов и маршруток,
Дорожники начнут строить участок 1-го городского кольца до улицы Толстого с 14 марта (суббота). До окончания работ (ориентировочно до 29 июня 2020 года) изменят маршруты пассажирского транспорта:
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Ночью 14 марта на улице Толстого закроют дорогу под путепроводом проспекта Независимости: коммунальники начнут строить эстакаду.
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