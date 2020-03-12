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Профилактическая «подзарядка» предприятий Борисовщины

12.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Накануне состоялись встречи начальника Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимира Николаевича Пикузы с трудовыми коллективами ГУ «Дворец культуры им.М.Горького» и ООО «Русавтопром».

Разговор Владимир Николаевич начал с актуальной на сегодняшний день темы – о безопасности и об основных причинах возникновения пожаров. – Не поверите, выключенный пультом, а не из розетки телевизор может послужить причиной загорания, – привёл пример Владимир Николаевич. - Случаев, когда вышеприведённая ситуация стала причиной пожаров, не один. Именно поэтому так важно учитывать все мелочи, поставив в приоритет собственную безопасность и безопасность своих близких.

 

Владимир Пикуза напомнил присутствующим, что рост количества пожаров на данный момент наблюдается по причине неосторожного обращения с огнем. Без внимания не остался и вопрос курения в нетрезвом состоянии, необходимость установки в домовладениях автономного пожарного извещателя. Приведены примеры спасения людей на пожарах благодаря сработке АПИ.

В завершении встречи Владимир Николаевич рассказал о мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом», присутствующим был продемонстрирован видеофильм «Недетские игры».

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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Профилактические мероприятия на территории Борисовского района по-прежнему проходят в полную силу. Не сбавляя темп, для достижения снижения в регионе количества...
 
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