Переводили на карту тысячи и ждали избавления от сглаза. В Гомеле задержали «экстрасенса»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали 29-летнюю женщину. Она обманула людей на 40 тысяч рублей, сообщили в УВД.

29-летняя гомельчанка в соцсетях дала объявление об оказании экстрасенсорных услуг. Для первой диагностики клиенту необходимо было перевести на карту женщины 20 рублей. У тех, кто принимал такие условия, «целительница» тут же находила сглазы, порчи и заговоры. Для излечения требовалось три сеанса. За каждый она просила от тысячи рублей.

Таким образом за год «целительнице» удалось заработать почти 40 тысяч.

Следователи уже нашли 60 потерпевших от действий гомельчанки. Например, жительница Борисова перевела «экстрасенсу» 420 рублей, другая женщина — и вовсе 5300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Задержанная ранее уже была судима по аналогичной статье.