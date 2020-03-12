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Стали известны минимальные пороги баллов на ЦТ-2020

12.03.2020 11:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Определены отметки, которые приравниваются при ЦТ в 2020 году к неудовлетворительным. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно постановлению, к неудовлетворительным приравнены следующие отметки, оцениваемые по 100-балльной шкале:

  • По предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» по всем специальностям – отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для филологического профиля – от 0 до 24.
  • По первому предмету профильного испытания – «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 19 баллов (включительно).
  • По второму предмету профильного экзамена – «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» – отметки от 0 до 9 баллов (включительно); история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки – отметки от 0 до 14 баллов (включительно).
  • По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – от 0 до 24 баллов (включительно).

Это значит, что тесты абитуриентов, показавшие результаты ниже данного минимального количества баллов, будут «непроходными».

В вузах, находящихся в подчинении Минобороны, МЧС и Государственного пограничного комитета; на военные факультеты по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» - минимальный порог понижен.

В этих УВО (учреждениях высшего образования) неудовлетворительными утверждены отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.

 
 
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Определены отметки, которые приравниваются при ЦТ в 2020 году к неудовлетворительным. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
 
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