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Стали известны минимальные пороги баллов на ЦТ-2020
12.03.2020 11:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Определены отметки, которые приравниваются при ЦТ в 2020 году к неудовлетворительным. Информация
Согласно постановлению, к неудовлетворительным приравнены следующие отметки, оцениваемые по 100-балльной шкале:
Это значит, что тесты абитуриентов, показавшие результаты ниже данного минимального количества баллов, будут «непроходными».
В вузах, находящихся в подчинении Минобороны, МЧС и Государственного пограничного комитета; на военные факультеты по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» - минимальный порог понижен.
В этих УВО (учреждениях высшего образования) неудовлетворительными утверждены отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.
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Определены отметки, которые приравниваются при ЦТ в 2020 году к неудовлетворительным. Информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
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