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Нарушения по безопасности и составу сырья одежды выявлены в торговом объекте «низких» цен

12.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По требованиям безопасности установлены следующие нарушения:

соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных выполнены на изнаночную сторону при требовании соединительные швы должны быть выполнены на лицевую сторону, фактически в боди и ползунках, входящих в комплекты с маркировками «EI-Muziy baby», «Gold baby», «Gilt Kids baby», швы выполнены на изнаночную сторону;

показатель «гигроскопичность» материала изделий                    составляет – 0,9% при норме не менее 6% в изделиях трикотажных верхних ясельной и дошкольной группы - в платьях для девочек с маркировкой «BONITO kids», артикул ВК 1342 Р; 1,2% при норме не менее 7% в изделиях чулочно-носочных для детей школьной группы - в носках детских с маркировкой «Полет», артикул 4151;

по обязательным требованиям по маркировке –

недостоверная информации в части состава сырья - показатель «вид и массовая доля натурального и химического сырья»:

фактически составил 92,3 % полиэстер, 5,4 % хлопок, 2,3% эластан, что не соответствует составу сырья, заявленному изготовителем - 60 % полиэстер, 40 % хлопок и превышает допустимое отклонение ±5% в платьях женских с маркировкой «LT&T fashion»;

фактически составил 57,6 % полиэстер, 42,4% полиамид, что не соответствует составу сырья, заявленному изготовителем - 65 % полиэстер, 35 % хлопок и превышает допустимое отклонение ±5% в туниках женских с маркировкой «Jingliya».

Субъекту хозяйствования выданы запреты на реализацию опасной продукции.

Госстандартом подготовлены предписания о запрете ввоза и обращения продукции на территории Республики Беларусь.

Уважаемые покупатели! Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекцией Госстандарта по Минской области и г.Минску (отдел г.Борисов) при проведении проверки в результате испытаний продукции в аккредитованной лаборатории...
 
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