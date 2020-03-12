Лучшие по профессии — 2019: продавец Жанна Серик

Источник материала: Радзiма



В райповский магазин «Росинка» (возле больницы) всегда приятно и полезно заходить: компактный и уютный, приветливые продавцы, разнообразный ассортимент. В том, что этот магазин привлекает покупателей (а в зале в любое время есть люди), большая заслуга его заведующей Жанны Серик, ведь от нее в первую очередь зависит как наполненность товарами, так и настроение в коллективе, его слаженность. Причем, как и в большинстве наших магазинов, заведующая не только командует и контролирует, а и становится за прилавок: Жанна Васильевна — продавец 6-го разряда с исполнением обязанностей заведующей. Правда, сама она скромно замечает, что просто повезло, продавцы подобрались хорошие, толковые, а результат работы зависит от всех вместе, не только от одного человека.

Между прочим, по специальности Жанна Серик повар-кондитер и даже после профтехучилища несколько лет работала в одном из могилевских ресторанов, но сменила профессиональный профиль, устроилась ученицей в магазин, а затем и вовсе вышла замуж и уехала вслед за мужем в Глуск. В потребкооперации Глусского района Жанна Серик с 1999 года, и первым местом ее работы здесь был магазин в общежитии на «семи ветрах». Затем работала в «Ветеране», «Глусчанке» (продовольственной, когда она еще была на старом месте), в мини-маркете «На семи ветрах». Кстати, там она уже была не просто продавцом, а заведующей, и под ее началом магазин в 2012 году стал лучшим среди объектов торговли. Были в трудовой биографии Жанны Серик и другие заслуженные грамоты и благодарности.

«В каждой сфере есть своя специфика, и там хорошо, где нас нет, — серьезно замечает Жанна Васильевна. — Сложностей и подводных камней хватает и в торговом деле, но для того мы и работаем, чтобы покупатели в нашем магазине всегда находили нужный им товар, свежие продукты, чтобы, с каким настроением ни зашли, уходили бы с улыбкой». Судя по цифрам, всё именно так и обстоит, в прошлом году, к примеру, при плановой средней нагрузке на одного продавца в 13 тысяч в магазине «Росинка» она составила больше 19 тысяч рублей.