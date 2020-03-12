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Лукашенко похвалил врачей и призвал не паниковать из-за коронавируса
12.03.2020 13:02 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. Но успокаиваться тоже нельзя.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Министерства здравоохранения Владимиром Караником 12 марта,
Глва государства заявил, что система здравоохранения в стране работает неплохо, и врачи - молодцы.
Говоря о коронавирусе, он отметил, что никакие лекарства и медицинские маски самостоятельно покупать и применять не нужно. По мнению президента, «не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники».
Глава государства напомнил, что маску нужно носить заболевшим, чтобы не заразить окружающих. В стране маски изготавливаются на нескольких предприятиях в больших количествах.
«Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники», - считает Лукашенко.
По его словам, даже в сегодняшней ситуации с опасностью коронавируса в стране уровень заболеваемости вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет. Чтобы успешно бороться с коронавирусом, здравоохранение должно работать на человека, а не преследовать коммерческие цели.
«Дай бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть», - сказал глава государства.
А тем, кто заболел или ощущает признаки болезни, Лукашенко посоветовал стараться не разносить инфекцию и принимать необходимые меры реагирования.
На встрече с Караником Лукашенко отметил, что некоторые лекарства и медоборудование импортировались по завышенной стоимости. Он сказал, что эти цены «надо было приводить в чувство», а не просто отдавать рынку на откуп. «И стараться работать ниже этих цен», - сказал он.
Президент спросил у главы Минздрава, есть ли проблемы и нужна ли его помощь. Караник, в свою очередь отметил: «ощущения» президента о том, что цены не оптимальны, подтвердились.
«Здесь мы активно поработали по созданию прозрачной системы закупок, улучшению маркетинга и работе с производителями для того, чтобы они напрямую выходили на наши рынки», - заявил он.
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Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. Но успокаиваться тоже нельзя.
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