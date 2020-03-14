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С 1 августа 2020 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»

14.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 августа 2020 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»
В общественные организации и СМИ часто обращаются люди, лишенные дееспособности. Из-за заболевания они существенно ограничиваются в правах, теряют квартиры, попадают в интернаты, выйти из которых крайне сложно. Психиатры – ключевые фигуры в этом процессе, от их решения во многом зависят судьбы таких пациентов. Представители общественных организаций задали важные вопросы экспертам Государственного комитета судебных экспертиз и врачам-психиатрам.

 
 
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