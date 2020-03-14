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С 1 августа 2020 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»
14.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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С 1 августа 2020 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»
> В общественные организации и СМИ часто обращаются люди, лишенные дееспособности. Из-за заболевания они существенно ограничиваются в правах, теряют квартиры,...
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