Александр Турчин вручил Почетные грамоты облисполкома

Источник материала: Единство

– Весь ваш трудовой путь связан с Минщиной. Начинали в Несвиже. Длительное время работали там председателем райисполкома. А после возглавили, наверное, самый сложный не только в области, но и во всей стране Минский район. И достойно справились со всеми задачами, которые были на вашем пути, – поздравляя Ивана Крупко с назначением на должность министра сельского хозяйства и продовольствия, сказал Александр Турчин.

Иван Крупко поблагодарил руководство региона за оказанное доверие и отметил, что весь его трудовой путь неразрывно связан с Минщиной:

– После студенческой скамьи я попал в Несвижский район на должность главного зоотехника. Потом на разных должностях работал в Несвижском райисполкоме, а в 2010 году стал его председателем. Облисполком доверил мне возглавить Минский район. Неоценим тот опыт, который удалось получить во время работы в области. Надеюсь, мне удалось оставить хороший след на Несвижской земле и определить какие-то векторы развития для Минского района.

Александр Турчин поблагодарил за плодотворный труд в Минском облисполкоме и Сергея Невмержицкого, работавшего в должности заместителя председателя Минского облисполкома.

– Мы всегда рады видеть вас здесь. Вы пришли в облисполком в сложное время, но строительная отрасль под вашим руководством прибавила. Я искренне хочу сказать спасибо за ваш труд. Помните, что в Минском облисполкоме у вас есть друзья и коллеги, которые всегда готовы подставить плечо, – подчеркнул Александр Турчин.

Также он напомнил, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы. Первым заместителем председателя Минского облисполкома стал Сергей Левкович. Ранее он был председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию в столичном регионе. На должность заместителя председателя Миноблисполкома согласован Александр Кручанов, который возглавлял комитет по архитектуре и строительству Минской области. Председателем Минского райисполкома назначен Владимир Юргевич, до этого работавший в должности заместителя председателя Минского райисполкома. Андрей Ратомский возглавил Смолевичский райисполком.

– Мне кажется, что такая система лифтов должна работать при подборе кадров. Вы люди опытные, знающие свою работу. Вам не нужно время для ознакомления со сферой. Вы готовы двигаться вперед. Я хочу вам, уважаемые коллеги, пожелать удачи в работе и семейного благополучия! – обратился к присутствующим в зале Александр Турчин.

Почетная грамота Минского облисполкома является высшей наградой областного уровня. Вручается за особые успехи в социально-экономическом развитии, достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально- культурной, спортивной, общественной и иной деятельности, за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность, а также в связи с юбилейными, памятными датами.

По информации пресс-службы Минского облисполкома