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ВОЗ: предпринимаемые Беларусью меры соответствуют рекомендациям

17.03.2020 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказала свое мнение по поводу принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом. Именно их несоблюдением Россия обосновала закрытие границы с нашей страной. Официальная позиция ВОЗ опубликована на сайте Минздрава Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы выражаем нашу поддержку и солидарность в отношении мер, предпринимаемых в Беларуси в настоящее время для борьбы с COVID-19. Мы высоко ценим своевременный и обоснованный подход системы здравоохранения Беларуси к этой чрезвычайной ситуации. Значительные усилия и ресурсы системы здравоохранения были направлены на раннее выявление случаев заражения COVID-19 с использованием лабораторной диагностики, изоляцию, оказание помощи пациентам и отслеживание контактов. Это ключевые меры, рекомендуемые ВОЗ, для того чтобы остановить передачу и предотвратить распространение коронавирусной инфекции, — говорится в заявлении.

ВОЗ также высоко оценила регулярное предоставление Министерством здравоохранения Беларуси информации о развитии ситуации, рекомендуемых мерах защиты и предпринимаемых мерах населению страны.

— На данном этапе, при отсутствии в стране неконтролируемой передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью, основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ. Мы еще раз выражаем нашу солидарность и поддержку Беларуси в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, — отметили в Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных сиутаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.

Введение значительных ограничений на международные перевозки может быть оправдано в начале вспышки, поскольку может дать странам необходимое время для оперативного принятия эффективных мер по обеспечению готовности. Такие ограничения должны вводиться только на основании тщательной оценки риска, быть соразмерными риску для здоровья населения, действовать непродолжительное время и регулярно пересматриваться по мере развития ситуации.

Напомним, накануне в правительстве России Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу и закроет границу 18 марта">заявили, что Беларусь внесена в список стран, гражданам которых ограничивается въезд в Россию, в связи с тем, что Минск не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом. Этим же оправдывалось и закрытие границы России с Беларусью с 18 марта.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Беларуси рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», — говорилось в заявлении.

По последним данным в Беларуси зарегистрировано 36 случаев коронавируса. Трое из них уже выписаны, трое готовятся к выписке.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказала свое мнение по поводу принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом. Именно их несоблюдением Россия...
 
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