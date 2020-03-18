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Россия не отменяет поезда, но въехать в РФ смогут только россияне
18.03.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Курсирование пассажих поездов между Россией и Беларусью после закрытия границ сохраняется,
«Все поезда дальнего следования в сообщении с Беларусью продолжат курсирование согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России», — отметили в Российских железных дорогах.
Ранее в БелЖД
Поезда, курсирующие в приграничье будут следовать только до последней станции на территории Беларуси.
Из России в Беларусь пассажиры могут следовать международными поездами без всяких ограничений.
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«Все поезда дальнего следования в сообщении с Беларусью продолжат курсирование согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в...
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