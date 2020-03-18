Россия не отменяет поезда, но въехать в РФ смогут только россияне

Источник материала: Tut.by

Курсирование пассажих поездов между Россией и Беларусью после закрытия границ сохраняется, сообщили в РЖД.



Фото: пресс-служба РЖД

«Все поезда дальнего следования в сообщении с Беларусью продолжат курсирование согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России», — отметили в Российских железных дорогах.

Ранее в БелЖД сообщили , что международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь — Россия, будут следовать в полном объеме по действующему графику, в том числе поезда Минск — Москва, Брест — Москва, Гродно — Москва и других, по 00.00 19 марта.

Поезда, курсирующие в приграничье будут следовать только до последней станции на территории Беларуси.

Из России в Беларусь пассажиры могут следовать международными поездами без всяких ограничений.