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РУВД призывает борисовчан сообщить о фактах нарушений в сфере агропромышленного комплекса

18.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе проведения мониторинговых и профилактических мероприятий в агропромышленном комплексе сотрудники ОВД прежде всего:

проводят сверку фактического наличия всей сельскохозяйственной техники с данными бухгалтерского учета;

устанавливают причины разукомплектования сельскохозяйственной техники, а также нахождения ее в нерабочем состоянии длительное время;

выявляют и пресекают в сельскохозяйственных организациях преступления экономической направленности, связанные с подготовкой и проведением весенних полевых работ, в том числе хищения горюче-смазочных материалов, материалов посевного фонда, запасных частей к сельскохозяйственной технике;

изучают и оценивают условия хранения товарно-материальных ценностей в сельскохозяйственных организациях (наличие сторожевой охраны, необходимого освещения, исправности запирающих устройств, целостности ограждения и т.п.);

осматривают транспортные средства (автомобили, колесные тракторы, прицепы, самоходные машины) и навесное (прицепное) технологическое оборудование на предмет соответствия установленным требованиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования (наличие маячков оранжевого цвета, световозвращающих элементов (пленки);

изучают своевременность проведения должностными лицами регистрационных действий в отношении транспортных средств (государственной регистрации, снятия с учета, внесения изменений
в документы, связанные с государственной регистрацией);

оценивают порядок допуска к управлению транспортными средствами, организации предрейсового, межрейсового и послерейсового контроля (в зависимости от условий работы) состояние водителей и механизаторов на предмет нахождения в состоянии опьянения, а также проведения ежедневного осмотра технического состояния транспортных средств перед выездом на линию;

проверяют наличие у водителей (механизаторов) права на управление транспортными средствами (самоходными машинами) соответствующих категорий;

изучают обеспеченность работников организаций рабочей одеждой, имеющей световозвращающие элементы.

За 2019 год на территории Борисовского района и г. Борисова выявлено 3 факта кражи, 2 факта хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, 6 фактов служебного подлога, 31 факт нахождения на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, 23 факта мелкого хищения имущества и 9 фактов незаконного обращения окрашенного нефтяного жидкого топлива в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Управление внутренних дел Борисовского райисполкома напоминает, что за хищение имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность по ст. 10.5 (мелкое хищение), ч. 6 ст. 12.30 (незаконное обращение нефтяного жидкого топлива) Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража).

С целью недопущения фактов совершения правонарушений в сфере агропромышленного комплекса сотрудники Борисовского РУВД проводят комплекс профилактических мероприятий.

Если Вам не безразлично происходящее и Вам стало известно о том, что в сфере агропромышленного комплекса совершены, совершаются или подготавливаются какие-либо правонарушения и преступления, то Борисовское РУВД убедительно просит Вас сообщить данную информацию по телефонам «прямой линии». Мы, в каждом конкретном случае, примем все возможные меры по нормализации ситуации.

Телефоны «горячей линии» Борисовского РУВД: Городской ОМ – 707104, Староборисовский ОМ – 707304, Загородный ОМ – 707204 или по телефону 102 (круглосуточно).

 

Денис Линник, первый заместитель начальника Борисовского РУВД – начальник криминальной милиции

 
 
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С 02 марта по 23 апреля 2020 года Борисовское РУВД проводит мероприятия, направленные на профилактику преступных посягательств на товарно-материальные ценности...
 
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