Планируется, что Кореличский район включат в список городов ускоренного социально-экономического развития

Источник материала: Полымя

В среду малый зал Кореличского районного Центра культуры и народного творчества собрал на традиционный семинар-учёбу представителей идеологического актива района, темой дня для которых стало социально-экономическое состояние региона и перспективы его развития.





Участие в мероприятии приняли депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин, заместители председателя Кореличского райисполкома Евгений Чичкан и Игорь Лазаревич, а также начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи районного исполнительного комитета Инна Санчук.

Обсуждая поручение Главы государства в сфере ускоренного социально-экономического развития городов, Игорь Лазаревич отметил, что одиннадцать населённых пунктов с численностью свыше 80 тысяч человек (на Гродненщине это Лида) включены в республиканскую программу, которая рассчитана на 2019-2020 годы. Как отметил заместитель председателя райисполкома, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика в развитии Лидского района, который ранее по отдельным показателям являлся отстающим, что, в свою очередь, доказывает эффективность и действенность намеченного плана. К слову, на данный момент разработан проект, согласно которому увеличить свой социально-экономический потенциал смогут не только крупные города Беларуси, но и менее населённые пункты, в том числе и Кореличский район.

Программа ускоренного социально-экономического развития заключается в обеспечении равномерного развития территорий, а также в сокращении разрыва в уровне и качестве жизни населения каждого из регионов Беларуси.





Не секрет, что основной отраслью экономики нашего региона является сельское хозяйство, в котором работает 43% кореличчан. Именно на долю сельского хозяйства приходится и самая большая выручка, составляющая 73% от объёма реализованной продукции района. Доля торговли занимает второе место (14%), а промышленность – третье (11%).

Продолжая тему сельского хозяйства, Игорь Лазаревич акцентировал внимание идеологов на всем, казалось бы, знакомой истине: чем выше производительность труда, тем выше заработная плата. Так, сравнивая между собой работу предприятий района, представитель районной вертикали власти подчеркнул, что если в СПК «Луки-Агро» в 2019 году средняя зарплата составила 1,006 рублей, то в КСВУП «Птицефабрика «Красноармейская» – лишь 524 рубля.

– Законы экономики работают так же, как и законы физики или математики, – подчеркнул заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич. Президент не раз отмечал в своих выступлениях, что уровень производительности труда не опережает рост заработной платы, как должно быть в идеале. Поэтому крайне важно осознать это и приложить все усилия для того, чтобы улучшить показатели по стране в целом и по району – в частности.

Также во время встречи о своей работе в Парламенте рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин, который является нередким гостем на кореличской земле.

– На данный момент я работаю в комиссии по законодательству, которая тесно сотрудничает с Министерством юстиции, Национальным центром правовых исследований и Верховным Судом Республики Беларусь. Конечно, учитывая многолетний опыт работы в сфере образования, работу в Парламенте можно сравнить с получением второго высшего образования. Но ведь учиться никто не запрещал, верно? Я веду порученные мне Палатой представителей изменения в законодательство о третейских судах, с докладом о которых буду выступать на ближайшей сессии второго апреля. Вместе с этим являюсь заместителем председателя комиссии, которая занимается обучением депутатов законодательным вопросам, – рассказал Александр Сонгин.

В завершение встречи депутат ответил на волнующие вопросы представителей идеологии, среди которых на особом месте стоит проблема пустующего здания школы в Воронче. Александр Генрихович пообещал лично держать вопрос на контроле, обсудить его с районной властью и руководителями местного хозяйства.

Согласно рейтингу индекса человеческого развития, по уровню национального благосостояния Беларусь занимает 73 место среди 167 стран мира. Белорусское образование в этом рейтинге занимает 32 место, а уровень качества жизни – 45-ое.

Виктория КОСТЮК

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