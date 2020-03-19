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Дочь владелицы турагентства в Могилеве забирала деньги клиентов, а те никуда не ехали. Ищут пострадавших
19.03.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении 32-летней могилевчанки,
По данным следствия, с июня 2019 года по январь 2020-го подозреваемая представлялась специалистом турагентства, руководителем которого является ее мать, и заключала договор с клиентом на условиях полной предоплаты. Обещание организовать тур женщина не выполняла: отмену тура она аргументировала непредвиденными форс-мажорными обстоятельствами, а деньги клиентов забирала.
По материалам уголовного дела, от действий подозреваемой пострадали не менее 5 человек. Суммарно она присвоила не менее 27 тыс. рублей.
Следствие полагает, что есть еще пострадавшие от действий подозреваемой, и просит всех, кто столкнулся с подобным случаем, сообщить об этом по телефонам: 8 0222 29−81−29 и 8 029 605−75−40.
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Дочь владелицы турагентства в Могилеве забирала деньги клиентов, а те никуда не ехали. Ищут пострадавших
Подозреваемая брала полную предоплату за тур, а потом говорила о якобы форс-мажорных обстоятельствах.
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