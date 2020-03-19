Дочь владелицы турагентства в Могилеве забирала деньги клиентов, а те никуда не ехали. Ищут пострадавших

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении 32-летней могилевчанки, сообщает СК. По предварительным данным, она забирала деньги клиентов турагентства своей матери. Разыскивают всех пострадавших от действий женщины.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, с июня 2019 года по январь 2020-го подозреваемая представлялась специалистом турагентства, руководителем которого является ее мать, и заключала договор с клиентом на условиях полной предоплаты. Обещание организовать тур женщина не выполняла: отмену тура она аргументировала непредвиденными форс-мажорными обстоятельствами, а деньги клиентов забирала.

По материалам уголовного дела, от действий подозреваемой пострадали не менее 5 человек. Суммарно она присвоила не менее 27 тыс. рублей.

Следствие полагает, что есть еще пострадавшие от действий подозреваемой, и просит всех, кто столкнулся с подобным случаем, сообщить об этом по телефонам: 8 0222 29−81−29 и 8 029 605−75−40.