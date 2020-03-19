Источник материала: Единство

Матч проходил в зрелищной и бескомпромиссной борьбе. Обе команды не желали уступать. В итоге счастье улыбнулось хоккеистам "Немана", добившимся столь необходимой победы в овертайме. Поначалу казалось, что дополнительное время подопечным Сергея Пушкова не понадобится.

В первом периоде матч проходил под диктовку хоккеистов "Немана", которые дважды заставили капитулировать вратаря "горняков". На 7-й минуте отличился Никита Ремезов, которому ассистировали Роман Малиновский и Артем Кислый. Удвоил разницу в счете на 11-й минуте финский легионер команды из Гродно Тимо Хильтунен.

Но "Шахтер" на своей площадке сдаваться не думал. Усилив игру в атаке, солигорчане смогли во втором периоде размочить стража ворот гостей. Евгений Дадонов использовал преимущество своей команды в игроках. "Неман" силами сделавшего дубль Никиты Ремезова на 25-й минуте восстановил статус-кво. Однако команда из города калийщиков, прибавив в агрессивности и точности своих атак, смогла отыграться. На 37-й минуте сократил счет до минимума Владислав Бойко, а в заключительной трети матча свое веское слово сказал Илья Камбович, чья шайба на 48-й минуте перевела матч в овертайм.

Вопреки прогнозам специалистов, прочивших командам долгие разборки в дополнительное время, все завершилось спустя две минуты с небольшим после сигнала к возобновлению игры. Егор Степанов, получив подарок от защиты солигорчан, сначала не сумел поразить ворота "Шахтера", но на добивании принес своему клубу столь необходимую викторию, буквально вонзив шайбу в ворота.

Таким образом, команды для выявления победителей сыграют еще как минимум два матча. Ближайший из них пройдет в Гродно 20 марта.