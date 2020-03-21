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Покупка с риском для здоровья, или Какие нарушения прячутся на полках магазинов?

21.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В последнее время в магазинах, где преобладают товары бытовой химии и парфюмерии, появилась и продовольственная группа: мука, крупа, соки, конфеты, чаи и т. п. Декрет № 7 предоставил субъектам хозяйствования право расширять ассортимент по своему усмотрению, и им воспользовались многие предприниматели и торговые сети. Казалось, польза очевидна для двух сторон: чем больше реализуют продукции, тем больше получат прибыли, а покупатели – возможность приобрести все и сразу по низким ценам в торговом объекте шаговой доступности. На это и был расчет.

Покупка с риском для здоровья, или Какие нарушения прячутся на полках магазинов?
Но вот в чем вопрос. Любой субъект хозяйствования обязан при этом соблюдать элементарные санитарные правила и технические регламенты.

Если в супермаркетах площади позволяют размещать промышленные и продовольственные товары грамотно, с соблюдением температурного режима, без нарушений требований товарного соседства, то в менее крупных – нет.

Вы когда-нибудь обращали внимание на полки магазинов низких цен, заваленные всевозможным товаром разного назначения? Чем-то они напоминают старые сельмаги и хозмаги, где на одном метре торговой площади размещалась всякая всячина – от рассыпных гвоздей, конфет без обертки до развесной селедки.

Если, скажем, кофе в жестяных банках рядом со стиральным порошком еще как-то можно допустить, то соседство детских соков и питания в тетрапаках рядом с «химией» возмутительно как с точки зрения взыскательного покупателя, так и здравого смысла. Откровенное нарушение приводит к тому, что незащищенные от проникновения посторонних запахов продукты становятся небезопасными для здоровья.

Несмотря на это, представители одной крупной сети в интернете информируют, что провели опрос среди покупателей, которые, дескать, высказались однозначно: хотели бы приобретать и детское питание, и средства гигиены в одном месте. «Мы пошли навстречу и получили хорошие результаты продаж», – резюмировал представитель сети.

Недовольные покупатели стали чаще обращаться в областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ОЦГЭиОЗ), инспекцию Госстандарта областного центра стандартизации, метрологии и сертификации.

 
 
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> В последнее время в магазинах, где преобладают товары бытовой химии и парфюмерии, появилась и продовольственная группа: мука, крупа, соки, конфеты, чаи и т. п....
 
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