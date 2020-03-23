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Отопительный сезон в Пинске близится к завершению
23.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Также в соответствии с ТКП 388 Пинским горисполкомом может быть принято решение об отключении систем отопления для отдельных организаций до выхода распоряжения об окончании ОЗП для всех потребителей г. Пинска.
Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в следующей последовательности:
– Потребители тепловой энергии осуществляют отключение систем теплопотребления своих объектов по согласованию с энергоснабжающими организациями, – отметил Эдуард Полейчук. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, доводят до сведения населения информацию о принятии решения об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.
Эдуард Полейчук добавил, что ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок возлагается на руководителей организаций – потребителей тепловой энергии. Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.
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