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Отопительный сезон в Пинске близится к завершению

23.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Отопительный сезон в Пинске близится к завершению
Инспектор теплотехнической группы Пинского МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» Эдуард Полейчук сообщил корреспонденту pinsknews.by, что согласно ТКП 388 «Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» решение о сроках завершения осенне-зимнего периода в Пинске принимается городским исполнительным комитетом, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8°C и выше.

Также в соответствии с ТКП 388 Пинским горисполкомом  может быть  принято решение об отключении систем отопления для отдельных организаций до выхода распоряжения об окончании ОЗП для всех потребителей г. Пинска.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в следующей последовательности:

  • 1-я очередь – общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;
  • 2-я очередь – жилищный  фонд,  общежития,  гостиницы,  учебные заведения;
  • 3-я очередь – детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

– Потребители тепловой энергии осуществляют отключение систем теплопотребления своих объектов по согласованию с энергоснабжающими организациями, – отметил Эдуард Полейчук. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, доводят до сведения населения информацию о принятии решения об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

Эдуард Полейчук добавил, что ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок возлагается на руководителей организаций – потребителей тепловой энергии. Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.

 
 
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> Инспектор теплотехнической группы Пинского МРО филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзор» Эдуард Полейчук сообщил корреспонденту pinsknews.by, что...
 
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