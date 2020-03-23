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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В поездах минского метро планируют включать классическую музыку "Хотим работать для горожан, создавать им хорошее настроение. Во время поездки люди смогут наслаждаться фоновой музыкой, а не только слышать шум от движения...

- отметил. Если музыкальное сопровождение поездок не понравится, то его просто уберут.Также в вагонах хотят транслировать фото или видео мест, куда прибывает состав. К примеру, перед остановкой поезда на площади Победы будут показывать изображение памятного места.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите