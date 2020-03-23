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В поездах минского метро планируют включать классическую музыку

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Хотим работать для горожан, создавать им хорошее настроение. Во время поездки люди смогут наслаждаться фоновой музыкой, а не только слышать шум от движения поездов", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Если музыкальное сопровождение поездок не понравится, то его просто уберут.
Также в вагонах хотят транслировать фото или видео мест, куда прибывает состав. К примеру, перед остановкой поезда на площади Победы будут показывать изображение памятного места.

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"Хотим работать для горожан, создавать им хорошее настроение. Во время поездки люди смогут наслаждаться фоновой музыкой, а не только слышать шум от движения...
 
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