5 советов, как продуктивнее работать из дома

Источник материала: Газета Авангард





Многие не любят работать из дома из-за того, что значительно снижается продуктивность. Всем известно, что дома человек расслабляется и постоянно чем-то отвлекается. Однако для того, работа на дому была такой же продуктивной, как и из офисного пространства, попробуйте соблюдать простые правила.

1. Не включайте телевизор. Если вы думаете, что он будет включён только в качестве фона, то, поверьте, — это самообман. Раздражающие звуки всегда отвлекают человека от работы. А иногда они так сильно завладевают нашим вниманием, что оторваться уже невозможно. Убирайте пульт подальше до тех пор, пока не закончите все свои важные дела.

2. Оденьтесь правильно. Вовсе не обязательно надевать костюм, строгую юбку-карандаш или белую блузку. Работа на дому — самое время отдохнуть от строгого дресс-кода. Однако сильно расслабляться не стоит. Идеальный вариант для работы дома — удобный трикотажный костюм или свитер и джинсы. Так вам не только будет удобно, но вы также будете готовы к внезапной видеоконференции с коллегами.

3. Закупите еду. Если вы работаете из дома, обязательно создайте себе офисную обстановку. Затупитесь вкусным кофе и снеками, которыми вы обычно перекусываете на работе. Таким образом, вы не будете отвлекаться на готовку.

4. Не выходите из графика. Дома всегда существует вероятность отвлечься на список домашних дел — стирку, уборку, готовку. Однако всё это сильно отнимает ваше рабочее время. Все домашние дела отложите на вечер, когда рабочий день будет официально завершён.

5. Оборудуйте рабочее место. Работать из кровати — непозволительная роскошь, которая реальна во время работы на дому. Однако при такой обстановке ваша продуктивность гарантировано снизится. Вместо этого, положите на стол необходимые документы, книги, ручки и блокноты. Мотивация в такой атмосфере будет гораздо выше, чем при работе в хаосе из подушек.