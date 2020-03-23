Республиканские олимпиады по предметам переносятся на более поздний срок

Источник материала: Tut.by

Весенние каникулы в школах все-таки пройдут по расписанию — с 30 марта по 4 апреля. На это время был запланирован заключительный этап республиканских олимпиад по предметам. Их решили перенести на более поздний срок.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок, — пише т телеграм-канал Министерства образования.

Олимпиады — довольно массовое мероприятие, в котором по каждому предмету участвуют десятки учеников 9−11 классов. По этой причине их решили пока не проводить, уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее Министерство образования рекомендовало «отказаться от проведения массовых мероприятий» и заявляло о том, что «будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий».

Когда олимпиады смогут состояться, пока неизвестно. «Вероятнее всего, они пройдут тогда, когда ситуация стабилизируется», — пояснили в ведомстве.