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Республиканские олимпиады по предметам переносятся на более поздний срок

23.03.2020 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весенние каникулы в школах все-таки пройдут по расписанию — с 30 марта по 4 апреля. На это время был запланирован заключительный этап республиканских олимпиад по предметам. Их решили перенести на более поздний срок.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок, — пишет телеграм-канал Министерства образования.

Олимпиады — довольно массовое мероприятие, в котором по каждому предмету участвуют десятки учеников 9−11 классов. По этой причине их решили пока не проводить, уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее Министерство образования рекомендовало «отказаться от проведения массовых мероприятий» и заявляло о том, что «будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий».

Когда олимпиады смогут состояться, пока неизвестно. «Вероятнее всего, они пройдут тогда, когда ситуация стабилизируется», — пояснили в ведомстве.

 
 
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Весенние каникулы в школах все-таки пройдут по расписанию - с 30 марта по 4 апреля. На это время был запланирован заключительный этап республиканских олимпиад по...
 
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