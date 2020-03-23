|
Республиканские олимпиады по предметам переносятся на более поздний срок
23.03.2020 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весенние каникулы в школах все-таки
— Заключительный этап олимпиад для школьников по учебным предметам переносится на более поздний срок, —
Олимпиады — довольно массовое мероприятие, в котором по каждому предмету участвуют десятки учеников 9−11 классов. По этой причине их решили пока не проводить, уточнили в пресс-службе министерства.
Ранее Министерство образования рекомендовало «отказаться от проведения массовых мероприятий» и заявляло о том, что «будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий».
Когда олимпиады смогут состояться, пока неизвестно. «Вероятнее всего, они пройдут тогда, когда ситуация стабилизируется», — пояснили в ведомстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весенние каникулы в школах все-таки пройдут по расписанию - с 30 марта по 4 апреля. На это время был запланирован заключительный этап республиканских олимпиад по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)