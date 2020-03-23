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Белорусы, которые возвращаются в страну, подписываются под обязательством самоизолироваться на 14 дней

23.03.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тех, кто возвращается в страну из-за границы, просят подписать памятку о самоизоляции на 14 дней, рассказали на брифинге в Минздраве.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Всем приезжающим в страну — кто был на отдыхе или в командировке — рекомендуем самоизоляцию. Памятки выдаются на границе. Все подписываются под памяткой о том, что гарантируют выполнение обязательств: не посещать ни родственников, ни работу, ограничить контакты в своей семье, — рассказала на брифинге замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Минздрав также рекомендует такую меру, как социальное дистанцирование.

— Нет запрета на посещение улицы и парков, но вместе с тем говорим о том, что нужно выполнять меры дистанцирования — дистанцию метра в полтора, чтобы не было распространения вируса. Это поможет избежать заражения окружающих.

Инна Карабан напомнила, что человек с признаками ОРВИ должен оставаться дома, учитывая развитие ситуации в окружающих нас странах. Если возможности нет, надо носить маску.

Напомним, в Беларусь, по данным на 22 марта, вернули более 3,4 тысячи граждан со всего мира.

 
 
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Тех, кто возвращается в страну из-за границы, просят подписать памятку о самоизоляции на 14 дней, рассказали на брифинге в Минздраве.
 
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