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Комитет госконтроля проведет 24 марта прямую телефонную линию по вопросам начисления зарплат в бюджетной сфере

23.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Комитет государственного контроля проведет 24 марта прямую телефонную линию по вопросам начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых условий оплаты труда, сообщили БЕЛТА в КГК.

Комитет госконтроля проведет 24 марта прямую телефонную линию по вопросам начисления зарплат в бюджетной сфере

Работники бюджетных организаций не только Минска, но и всех регионов страны с 11.00 до 13.00 могут сообщить на телефонную линию о фактах снижения зарплаты за январь и февраль этого года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы. Также консультацию по вопросам начисления зарплаты могут получить специалисты бухгалтерских и экономических служб.

Каждое обращение будет проанализировано, дана объективная оценка изложенным фактам.

Номер прямой телефонной линии — 8 (017) 328-69-40.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Комитет государственного контроля проведет 24 марта прямую телефонную линию по вопросам начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых
 
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