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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплая зима не повлияла на количество и качество березового сока В связи с аномально теплой зимой в этом году сезон березового сока начался. Однако лесничие утверждают, что это никак не повлияло ни на количество, ни на качество...

В связи с аномально теплой зимой в этом году сезон березового сока начался. Однако лесничие утверждают, что это никак не повлияло ни на количество, ни на качество добываемого сока. Сейчас узнаем, как проходит процесс.Березовый сок - традиционный напиток в наших краях. Издавна лекари уверяли: он обладает исцеляющей силой. В народном календаре даже есть праздник, посвященный напитку, - 11 мая. Именно в это время раньше начинали сборы, пока климатически не сдвинулось наступление тепла.В лесничестве с нами поделились правилами заготовки: надрез на дереве должен составлять от 2 до 4 см в глубину и 50 см от земли в высоту; допустимый угол наклона не более 50 см. Если все этапы выполнены правильно, забивается лоток и подвязывается мешок. В сезон с одной березы можно собрать около 20 литров сока в день.Идеальные погодные условия для заготовки сока - днем не более 10-12 градусов; ночью не выше нуля. В лесничестве прогнозируют, что в этом году движение сока будет продолжаться еще три недели. Важно знать, что желающие собрать сок должны обратиться в лесничество и получить разрешающий документ.Цена на березовый сок в этом году составляет 44 копейки за литр в Минске; в районных центрах от 20 до 30 копеек. Если обращаться напрямую в лесосеку, сок можно приобрести на 20 процентов дешевле. Если вы собираетесь самостоятельно заготавливать целебный напиток, делайте это максимально бережно по отношению к деревьям!