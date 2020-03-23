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Теплая зима не повлияла на количество и качество березового сока
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ связи с аномально теплой зимой в этом году сезон березового сока начался. Однако лесничие утверждают, что это никак не повлияло ни на количество, ни на качество добываемого сока. Сейчас узнаем, как проходит процесс.
Березовый сок - традиционный напиток в наших краях. Издавна лекари уверяли: он обладает исцеляющей силой. В народном календаре даже есть праздник, посвященный напитку, - 11 мая. Именно в это время раньше начинали сборы, пока климатически не сдвинулось наступление тепла.
Владимир Гриневич, ведущий инженер Минского государственного производственного хозяйственного объединения: "Мы прогнозировали, что в этом году березовый сок пройдет довольно быстро, но погода не вносит таких существенных корректив. Движение сока началось, конечно, намного раньше по сравнению с прошлым годом. В этом году мы начали изготавливать сок 4 марта. На данном этапе мы заготовили 770 тонн".
В лесничестве с нами поделились правилами заготовки: надрез на дереве должен составлять от 2 до 4 см в глубину и 50 см от земли в высоту; допустимый угол наклона не более 50 см. Если все этапы выполнены правильно, забивается лоток и подвязывается мешок. В сезон с одной березы можно собрать около 20 литров сока в день.
Иван Касач, лесник Минского лесхоза: "Цвет никак не влияет на качество и вкус березового сока. Минимально чувствуется, что более отдает березой. Первый сок идет желтый, в дальнейшем фильтруется и получается прозрачный беленький сочок".
Идеальные погодные условия для заготовки сока - днем не более 10-12 градусов; ночью не выше нуля. В лесничестве прогнозируют, что в этом году движение сока будет продолжаться еще три недели. Важно знать, что желающие собрать сок должны обратиться в лесничество и получить разрешающий документ.
Иван Касач, лесник Минского лесхоза: "Приобретать, конечно, лучше всего непосредственно в лесу. Мы реализуем сок во всех лесничествах за исключением Боровлянского спецлесхоза. На любой сайт заходите - наш и лесхоза - и смотрите, там есть контактные телефоны. Вы звоните в лесничество, договариваетесь с представителем лесничества, приезжаете в лесничество и оплачиваете; едете на лесосеку, и вам отпускают сок".
Цена на березовый сок в этом году составляет 44 копейки за литр в Минске; в районных центрах от 20 до 30 копеек. Если обращаться напрямую в лесосеку, сок можно приобрести на 20 процентов дешевле. Если вы собираетесь самостоятельно заготавливать целебный напиток, делайте это максимально бережно по отношению к деревьям!
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В связи с аномально теплой зимой в этом году сезон березового сока начался. Однако лесничие утверждают, что это никак не повлияло ни на количество, ни на качество...
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