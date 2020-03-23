Лучшие по профессии — 2019: воспитатель Антонина Лазаренко

Источник материала: Радзiма



Воспитатель детского сада № 4 Глуска Антонина Лазаренко верна профессии уже 33 года. В педагогику пришла осознанно, любовь к детям оказалась сильнее трудностей, так или иначе связанных с ее работой. Ладить с детьми, находить общий язык с родителями ей легко, ведь главное — любить то, чем занимаешься, и тех, кого воспитываешь, уверена она.

Сейчас у воспитателя Антонины Лазаренко интегрированная группа, 19 воспитанников в возрасте трех — пяти лет. Малыши занимаются не только по программе дошкольного образования, но и по программе для детей с нарушениями речи. С детьми ежедневно работают учителя-дефектологи, и с ними у воспитателя тесная взаимосвязь. «Для воспитанников очень важно создать доброжелательный и благоприятный микроклимат, чтобы дети с удовольствием приходили в детский сад, с интересом узнавали мир, раскрывали свои способности. И когда видишь, что дети тянутся к тебе, привязываются, добиваются успеха, а родители доверяют самое дорогое, что у них есть, уважают и ценят за заботу, — понимаешь, что это именно то, ради чего тебе хочется возвращаться на работу снова и снова», — поделилась Антонина Петровна.

Пользуется Антонина Лазаренко заслуженным авторитетом и среди своих коллег. Она имеет высшую квалификационную категорию, всегда стремится к профессиональному росту, участвует в районных и областных семинарах, методических объединениях, педагогических советах. В прошлом году стала победителем районного конкурса видеозанятий воспитателей дошкольного образования.