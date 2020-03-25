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В Сморгони мужчина между стенками сарая нашел уникальный испанский пистолет, которому более ста лет

25.03.2020 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгони 30-летний местный житель купил участок со старыми постройками и когда разбирал одну из них, нашел между стенами пистолет. Экспертиза показала, что оружие для стрельбы пригодно, несмотря на то, что возраст находки — более ста лет, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov.by

После того, как мужчина нашел старый пистолет, он обратился в милицию. На место выехала следственно-оперативная группа.

Специалисты определили, что это — уникальный испанский самозарядный пистолет «Vencedor». Такими пользовались французские солдаты во время Первой мировой войны. Несмотря на то, что пистолету более ста лет, для стрельбы он все еще пригоден.

Также в хозпостройке нашли два магазина с 12 патронами. Только один из патронов изготовлен заводским способом, остальные — самодельные.

Милиционеры проводят проверку по данному факту и пытаются установить истинного владельца пистолета.

 
 
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В Сморгони 30-летний местный житель купил участок со старыми постройками и когда разбирал одну из них, нашел между стенами пистолет.
 
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