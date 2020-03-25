ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К «Виталюру» в Витебске пустили бесплатную маршрутку. Рассказываем, как она ходит

25.03.2020 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно в микрорайоне Билево, на Московском проспекте, 119, открылся магазин новой для города сети — «Виталюр». Сейчас к нему пустили бесплатные маршрутки, сообщает торговая сеть.


Фото: vk.com/vita_lur

Бесплатное такси ходит по двум маршрутам. Узнать их можно по наклейке «Виталюр».

Первый: «Виталюр» — Московский проспект — улица Терешковой — улица «Правды» — улица Смоленская — проспект Фрунзе.

Второй: «Виталюр» — Московский проспект — Билево-1 — Московский проспект — улица Петруся Бровки — проспект Строителей — улица Чкалова — Юг-7.

Маршрутки ездят с 9.00 до 22.00. Интервал движения — каждые 30 минут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маршрутки ездят с 9.00 до 22.00. Интервал движения - каждые 30 минут.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Сморгони мужчина между стенками сарая нашел уникальный испанский пистолет, которому более ста лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика