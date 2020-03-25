К «Виталюру» в Витебске пустили бесплатную маршрутку. Рассказываем, как она ходит

Источник материала: Tut.by

Недавно в микрорайоне Билево, на Московском проспекте, 119, открылся магазин новой для города сети — «Виталюр». Сейчас к нему пустили бесплатные маршрутки, сообщает торговая сеть.



Фото: vk.com/vita_lur

Бесплатное такси ходит по двум маршрутам. Узнать их можно по наклейке «Виталюр».

Первый: «Виталюр» — Московский проспект — улица Терешковой — улица «Правды» — улица Смоленская — проспект Фрунзе.

Второй: «Виталюр» — Московский проспект — Билево-1 — Московский проспект — улица Петруся Бровки — проспект Строителей — улица Чкалова — Юг-7.

Маршрутки ездят с 9.00 до 22.00. Интервал движения — каждые 30 минут.