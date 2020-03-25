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В Минске появится программа для поиска парковочных мест
25.03.2020 16:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСистема будет подсказывать водителям о наличии свободных мест для стоянки в городе, чтобы автолюбители владели актуальной информацией и более эффективно прокладывали свой маршрут. Система будет оформлена в виде отдельного мобильного приложения. Будет предусмотрена и возможность интеграции с другими сервисами. Обкатка пройдет на нескольких улицах в центре Минска.
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Система будет подсказывать водителям о наличии свободных мест для стоянки в городе, чтобы автолюбители владели актуальной информацией и более эффективно...
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