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В Минске появится программа для поиска парковочных мест

25.03.2020 16:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Система будет подсказывать водителям о наличии свободных мест для стоянки в городе, чтобы автолюбители владели актуальной информацией и более эффективно прокладывали свой маршрут. Система будет оформлена в виде отдельного мобильного приложения. Будет предусмотрена и возможность интеграции с другими сервисами. Обкатка пройдет на нескольких улицах в центре Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Система будет подсказывать водителям о наличии свободных мест для стоянки в городе, чтобы автолюбители владели актуальной информацией и более эффективно...
 
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