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Минчанка познакомилась с иностранцем на дискотеке и украла у него 500 долларов
27.03.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали женщину, которая похитила у иностранца 500 долларов. Подробности
25-летний иностранец познакомился с 33-летней женщиной на ночной дискотеке. Сначала они проводили время в заведении, а после мужчина предложил новой знакомой продолжить общение в гостинице. В номере, когда иностранец уснул, женщина похитила у него 500 долларов.
Мужчина обратился в милицию, его новую знакомую задержали. Собранные материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям женщины дана правовая оценка.
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Мужчина предложил новой знакомой продолжить общение в гостинице. В номере, когда иностранец уснул, женщина похитила его 500 долларов.
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