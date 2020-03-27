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Минчанка познакомилась с иностранцем на дискотеке и украла у него 500 долларов

27.03.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали женщину, которая похитила у иностранца 500 долларов. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

25-летний иностранец познакомился с 33-летней женщиной на ночной дискотеке. Сначала они проводили время в заведении, а после мужчина предложил новой знакомой продолжить общение в гостинице. В номере, когда иностранец уснул, женщина похитила у него 500 долларов.

Мужчина обратился в милицию, его новую знакомую задержали. Собранные материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям женщины дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина предложил новой знакомой продолжить общение в гостинице. В номере, когда иностранец уснул, женщина похитила его 500 долларов.
 
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