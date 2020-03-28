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28.03.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак поддержать экономику и обеспечить ее стабильную работу в условиях нынешней мировой ситуации? Чего ждать бизнесу? И какие меры принимаются? Ответы на эти и другие вопросы смотрите завтра вечером в
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Как поддержать экономику и обеспечить ее стабильную работу в условиях нынешней мировой ситуации? Чего ждать бизнесу? И какие меры принимаются? Ответы на эти и...
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