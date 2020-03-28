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Театральный эфир "Макаенка, 9" смотрите в 20:00.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шоу "Макаенка, 9" приоткроет театральные кулисы для своей аудитории День театра продолжается на первой кнопке. Тематический эфир к празднику деятелей искусства для зрителей подготовила творческая группа "Макаенка, 9". Впервые...

День театра продолжается на первой кнопке. Тематический эфир к празднику деятелей искусства для зрителей подготовила творческая группа "Макаенка, 9". Впервые телешоу снимали на сцене Купаловского театра. Главным драматическим подмосткам в этом году исполняется 100 лет. Студийную бутафорию на один эфир заменили оригинальные декорации из "Павлинки".Телешоу в четырех действиях на "Беларусь1". Смотрите уже сегодня. Для зрителей театральные кулисы Купаловского "Макаенка, 9" откроет в 20:00.