|
Ежедневно на доставку необходимого пожилым и инвалидам выходят около 20 тысяч соцслужащих и волонтеров
28.03.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС начала недели по поручению Главы государства социальные службы начали оказывать бесплатную доставку продуктов питания и медикаментов пожилым одиноко проживающим гражданам и инвалидам. К такому бескорыстному марафону подключились общественные организации, молодежь и предприятия. Ежедневно на доставку всего необходимого выходят около 20 тысяч соцслужащих и волонтеров. Кто и как оказывает помощь нуждающимся, расскажет Никита Дементьев.
Помощь почтой. Лимит сумки почтальона - 7 килограммовРабочий день Марии Снегиревой начинается еще до открытия почтового отделения. Вместе с газетами в сумку кладет и продукты питания. В основном такие заказы поступают от пенсионеров, которые имеют проблемы со здоровьем.
Лимит сумки почтальона - 7 килограммов. Чтобы с таким багажом выполнить все заказы, приходится по несколько раз возвращаться в отделение за продуктами. Белпочта ситуацию понимает и старается поощрять работников. В качестве премии 5 % от общей стоимости заказа. Впрочем, как уверяют сами почтальоны, за лишней копейкой никто не гонится, лишь бы людям было хорошо.
Молодежь в деле.К помощи с доставкой на дом подключились и волонтеры. В Бресте молодые добровольцы разносят по заявкам необходимые продукты, работая в тесном сотрудничестве с территориальным центром. Для 92-летней Павлины Матвейчук такая поддержка как лишний груз с плеч. Уверяет, что хоть и чувствует себя хорошо, но зрение подводит. Переживает, что в магазине могут обсчитать, а здесь не обманут, принесут домой и еще здоровья пожелают.
Обязательное требование всех доставщиков - использовать повязки, перчатки и антисептикОбязательное требование всех доставщиков, будь то соцработник, волонтер или представитель организации, - использовать повязки, перчатки и антисептик. К слову, таким набором сегодня вооружили и самих пенсионеров в Борисове. В крупном районном центре нуждающихся в помощи пожилых и инвалидов около 20 тысяч. Каждый на контроле местных соцслужб.
В малых населенных пунктах принцип доставки точно такой же,
Ежедневно бескорыстную помощь оказывают около 12 тысяч социальных работников
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно на доставку необходимого пожилым и инвалидам выходят около 20 тысяч соцслужащих и волонтеров
С начала недели по поручению Главы государства социальные службы начали оказывать бесплатную доставку продуктов питания и медикаментов пожилым одиноко...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)