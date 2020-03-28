ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ежедневно на доставку необходимого пожилым и инвалидам выходят около 20 тысяч соцслужащих и волонтеров

28.03.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С начала недели по поручению Главы государства социальные службы начали оказывать бесплатную доставку продуктов питания и медикаментов пожилым одиноко проживающим гражданам и инвалидам. К такому бескорыстному марафону подключились общественные организации, молодежь и предприятия. Ежедневно на доставку всего необходимого выходят около 20 тысяч соцслужащих и волонтеров. Кто и как оказывает помощь нуждающимся, расскажет Никита Дементьев.

Помощь почтой. Лимит сумки почтальона - 7 килограммов

Рабочий день Марии Снегиревой начинается еще до открытия почтового отделения. Вместе с газетами в сумку кладет и продукты питания. В основном такие заказы поступают от пенсионеров, которые имеют проблемы со здоровьем.
Лимит сумки почтальона - 7 килограммов. Чтобы с таким багажом выполнить все заказы, приходится по несколько раз возвращаться в отделение за продуктами. Белпочта ситуацию понимает и старается поощрять работников. В качестве премии  5 % от общей стоимости заказа. Впрочем, как уверяют сами почтальоны, за лишней копейкой никто не гонится, лишь бы людям было хорошо.

Молодежь в деле.

К помощи с доставкой на дом подключились и волонтеры. В Бресте молодые добровольцы разносят по заявкам необходимые продукты, работая в тесном сотрудничестве с территориальным центром. Для 92-летней Павлины Матвейчук такая поддержка как лишний груз с плеч. Уверяет, что хоть и чувствует себя хорошо, но зрение подводит. Переживает, что в магазине могут обсчитать, а здесь не обманут, принесут домой и еще здоровья пожелают.

Обязательное требование всех доставщиков - использовать повязки, перчатки и антисептик

Обязательное требование всех доставщиков, будь то соцработник, волонтер или представитель организации, - использовать повязки, перчатки и антисептик. К слову, таким набором сегодня вооружили и самих пенсионеров в Борисове. В крупном районном центре нуждающихся в помощи пожилых и инвалидов около 20 тысяч. Каждый на контроле местных соцслужб.
В малых населенных пунктах принцип доставки точно такой же,как и в крупных городах. Поступает звонок, выясняется, когда человек хотел бы получить заказ, озвучивается, кто приедет и в какое время. В день один соцработник может обойти до 15 человек.

Ежедневно бескорыстную помощь оказывают около 12 тысяч социальных работников

Прибавить к ним волонтеров и предприятия -  цифра возрастет до 20 тысяч. Впрочем, как известно, в доброте запрета нет, поэтому помощь своему пожилому соседу или знакомому может оказать каждый. Главное не забывать об индивидуальных средствах защиты. 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала недели по поручению Главы государства социальные службы начали оказывать бесплатную доставку продуктов питания и медикаментов пожилым одиноко...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почти год, как в Беларуси заработал указ о льготной растаможке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика