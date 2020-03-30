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В Гродно снесли единственное в «Пышках» кафе, но уже к лету здесь появится кое-что новое

30.03.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесопарке «Пышки» 27 марта снесли кафе «Поляна», которое просуществовало здесь около трех лет. В компании «ДемсаГрупп», которая является владельцем точки общепита, рассказали, что на месте старого павильона к началу лета появится новое современное кафе, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

В январе у компании закончился трехлетний срок аренды земли, но арендодатель — Гродненское городское ЖКХ — не продлил аренду, так как оказалось, что земля, на которой находилось кафе, не выведена из лесного фонда. Владельцы пытались оспорить это решение, собирали подписи, однако единственную в лесопарке точку общепита пришлось закрыть.

Но история «Поляны» на этом не закончилась. Как рассказали представители «ДемсаГрупп», сейчас идут переговоры с городским исполнительным комитетом и коммунальными службами. Достигнута предварительная договоренность, что участок будет выведен из лесного фонда. Договор аренды будет перезаключен. Город не планирует передавать землю другим арендаторам.


Фото: hrodna.life

Проект же нового здания уже согласован в отделе архитектуры. На его строительство понадобится около двух месяцев.

В обновленном кафе будет несколько залов и открытая терраса на крыше. Здесь смогут одновременно принимать до 100 посетителей вместо 20, как это было раньше.



Меню «Поляны» тоже обновится: появятся крафтовые бургеры, а также расширится ассортимент выпечки.

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Теги: Гродно
 
 
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В лесопарке Пышки 27 марта снесли кафе «Поляна», которое просуществовало здесь около трех лет. В компании «ДемсаГрупп», которая является владельцем данной точки...
 
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