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Социальные службы столицы принимают волонтеров для работы с пожилыми жителями
31.03.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас помощи людям старшего возраста уделяют особое внимание. В Минске работает круглосуточная телефонная линия, куда можно обратиться за психологической поддержкой, а также заказать социальные услуги. Это доставка продуктов питания, медикаментов и медицинских рецептов. Эту работу могут выполнять и добровольцы.
Для пожилых жителей разработали специальную памятку, чтобы снизить риск распространения сезонных заболеваний.
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Сейчас помощи людям старшего возраста уделяют особое внимание. В Минске работает круглосуточная телефонная линия, куда можно обратиться за психологической...
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