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На Индурском шоссе в Гродно появилась тематическая остановка
31.03.2020 19:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо инициативе сотрудников ГАИ на Индурском шоссе в Гродно появилась тематическая остановка, посвященная правилам дорожного движения. Место выбрано неслучайно. Рядом с остановкой две средние школы и детский сад.
Андрей Цыдик, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома: "В поисках новых форм, методов работы в первую очередь с детьми нами было выбрано именно такое: нанесение социальной рекламы. В принципе это не ноу-хау. На территории Гродненской области вы сами прекрасно видите, что много остановок с коммерческой рекламой, однако использование остановки под цели профилактики дорожно-транспортного травматизма было реализовано впервые. На остановке, вы сами заметили, профилактика размещается не только для детей-пешеходов, но и для детей-пассажиров и для детей-велосипедистов".
В ожидании общественного транспорта дети теперь проводят время с пользой. Правила дорожного движения и правила поведения в автобусах и троллейбусах юные гродненцы изучают через игру. Такой способ, уверены сотрудники ГАИ, более действенный.
Андрей Цыдик, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома: "Остановка направлена не только на детей, но и для взрослых имеются разделы. Более того, по большому счету, те разделы, которые по умолчанию для детей, могут пройти и взрослые. Так, имеющийся там лабиринт можно зрительно пройти любому, кто захочет скоротать каким-то образом свободное время нахождения на остановке. Это будет интересно и полезно всем".
Прорабатывают сотрудники ГАИ и другие формы работы с детьми. На базе одной из школ, например, планируют открыть класс безопасности.
Андрей Цыдик, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома: "Будет оборудован специальный класс для изучения правил дорожного движения. Он оборудуется не только стендами, но и компьютерной техникой, чтобы дети благодаря современным формам смогли изучить правила дорожного движения, оказаться в определенных ситуациях, в которых они могут оказаться на дороге и заранее уже разрабатывать какие-то механизмы выхода из этих критических ситуаций".
Работы по созданию класса уже активно ведутся. Ожидается, что он откроется к началу нового учебного года.
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По инициативе сотрудников ГАИ на Индурском шоссе в Гродно появилась тематическая остановка, посвященная правилам дорожного движения. Место выбрано неслучайно....
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