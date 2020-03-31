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Прогноз погоды на 1 апреля
31.03.2020 16:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, днем по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела.
Внимание!
Ночью и утром 1 апреля (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, днем по северной половине страны скажется...
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