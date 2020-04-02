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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня День единения народов Беларуси и России В 1996 году президентами Беларуси и России был подписан договор об образовании Сообщества двух стран. Председатель Высшего государственного совета Союзного...

В 1996 году президентами Беларуси и России был подписан договор об образовании Сообщества двух стран. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян. Глава государства отметил, что этот праздник, который вписан в исторический календарь двух стран более 20 лет назад, воплощает в себе неподдельное стремление белорусов и россиян продолжать славные традиции своих дедов и отцов жить в мире и согласии, строить общий прочный дом во благо нынешнего и грядущих поколений.Также Александр Лукашенко направил поздравления Президенту России Владимиру Путину, Председателю Совета Министров Союзного государства, Председателю правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, Председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Председателю Госдумы России Вячеславу Володину, Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.