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Геннадий Липский возглавил центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Глусского района

04.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Геннадий Липский возглавил центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Глусского района
Управляющим государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Глусского района» с 1 апреля назначен Геннадий Липский.

Родился Геннадий Аркадьевич в 1962 году в деревне Пятенке Глусского района. Образование высшее, в 1988 году окончил Могилёвский машиностроительный институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». В 1989—1990 гг. работал инженером глусского райагропромтехснаба, 1990—1994 гг. — инженером глусского автопарка № 15, 1994—1998 гг. — директором станции технического обслуживания, затем год был мастером на предприятии «Ориентир», с 2002-го по 2006-й — инженером станции диагностики, с 2006-го по 2018-й возглавлял представительство Белгосстраха по Глусскому району, в 2018 году был избран председателем Глусского районного Совета депутатов.

Геннадий Липский женат, у него взрослые дочь и сын.

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Глусского района» создано для финансового и хозяйственного обслуживания отделов образования, спорта и туризма, идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и сельских исполнительных комитетов.

 
 
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Управляющим государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Глусского района» с 1 апреля назначен Геннадий Липский....
 
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