Рассказываем, как проходит месячник по благоустройству в Бобриковском сельсовете

Источник материала: Полесская правда





В самом разгаре на Пинщине месячник по благоустройству, который начался в середине марта. Ход работ по наведению порядка контролируют заинтересованные службы.

Сразу пресечем попытки осудить эту большую уборку со ссылкой на то, что во время охватившей мир пандемии вроде как и не до наведения чистоты. Не поспоришь, что в этой ситуации самое главное принять все возможные меры по сдерживанию распространения вируса. Но также важно не останавливать важные процессы жизни региона. Только организовывать их нужно с соблюдением всех мер безопасности. Наведение порядка – один из таких процессов. И где, как ни в деревне, проще сторониться людных мест, соблюдать социальную дистанцию, даже выйдя на коллективную уборку территории, дышать свежим воздухом и отдыхать от сводящего с ума потока тревожной информации.

В очередную поездку с предварительной ревизией хода месячника по благоустройству отправились сотрудники Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Пунктом назначения стал Бобриковский сельсовет.

Все по плану

Бобриковский сельсовет один из самых крупных по территории в районе, а по населению сравним, например, с небольшим Загородским. Здесь проживает около полутора тысяч человек. Как и на других отдаленных от райцентра территориях, население примерно наполовину состоит из жителей старше трудоспособного возраста. Это накладывает определенный отпечаток на течение жизни и на работу местного сельисполкома тоже. Взять хотя бы благоустройство: организовать достаточно рабочих рук на уборку обширных площадей непросто. Трудности возникают и со спецтехникой, которая нужна для решения более сложных задач, чем просто уборка мусора. Все это известно, понятно и учитывается при составлении плана работ. Следуя такому плану, утвержденному сельисполкомом в рамках месячника, уже сделано многое.

– Почти порядок на несанкционированных свалках в Доброславке и Теребне, высажены деревья в Бобрике, срезано аварийное дерево в Доброславке… – перечисляет председатель Бобриковского сельисполкома Александр Банцевич.

Идеальный порядок наведен на территории Бобриковской школы, в сквере перед сельисполкомом и клубом. За последнее время удалось снять с повестки дня и более масштабные проблемы: снесены аварийный дом в Малой Плотнице, непригодные для использования здания бывшего свинарника и бани в Теребне. Нет вопросов по благоустройству к предпринимателям, которые по символической цене купили здания бывшего клуба в Малой Плотнице и некогда бани ЖКХ в Бобрике.

Как обычно, особое внимание уделяется содержанию в порядке кладбищ. Всего их на территории сельсовета девять, и лишь одно ограждено забором деревянным, другие же имеют более современный вид. Везде обустроены места для складирования мусора, в ближайшее время к каждому будет подвезен желтый песок.

– Жители по возможности активно участвуют в благоустройстве, за что им большая благодарность, – говорит Александр Банцевич. – Например, по их инициативе и за счет собранных ими средств несколько лет назад на кладбище в Теребне построили новую кирпичную каплицу, установили красивые ворота, в Доброславке срезали деревья, в Липниках огородили кладбище металлической сеткой, а в Бобрике покрасили бетонный забор.

Серьезную работу на кладбище в Малой Плотнице ведет районное ЖКХ: здесь массово вырезают деревья, которые создают угрозу в ветреный день, убирают заросли кустарников.

Председатель сельисполкома подчеркивает, что находит понимание у всех руководителей организаций, что действуют на территории сельсовета. Все – коллективы хозяйств «ПинскдревАгро» и «Лыще», школы, дорожных организаций ДЭУ-26 и ДРСУ-104, медработники, сотрудники Телеханского лесхоза, районных электросетей – работают над выполнением поставленных задач.

Особое мнение

Такое мнение на порядок или его отсутствие имеют контролирующие органы. В рейде по Бобриковскому сельсовету участвовали начальник Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк и заместитель начальника инспекции Павел Селивон. Они дали оценку проделанной работе. Как позитивный момент отметили то, что местной властью были учтены все замечания.

– Так, уже в порядке центр Бобрика, здесь же по улице Пинской высажено 30 берез. Убрано опасное дерево по улице Ленина в деревне Доброславка, обустроена территория памятника погибшим землякам в деревне Плоскинь, – перечисляет Надежда Михнюк. – В то же время необходимо завершить ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на пустырях в Плоскини, Малой Плотнице и Доброславке. Провести работы по уборке центральных улиц во всех населенных пунктах сельсовета.

К слову, свалки мусора и мини-полигоны твердых коммунальных отходов – на особом контроле у районной власти. Работа в этом направлении усиливается. Людей информируют об обращении с отходами, устанавливая информационные таблички, проводя с ними беседы. Начальник инспекции акцентирует внимание на том, что Пинскому районному ЖКХ совместно с Бобриковским сельисполкомом нужно активнее работать с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Особенно это касается деревень Плоскинь, Доброславка, Теребень, Липники и Конотоп.

– Сегодня в сельсовете насчитывается более 700 хозяйств, – поясняет Надежда Михнюк. – А на вывоз ТКО с населением заключены 262 договора, охват составляет 35,5 процента. Этого недостаточно. Ведь в будущем закроется здешний мини-полигон, а за выбрасывание мусора там, где это не положено, предусмотрены большие штрафы. Цена же на услугу вывоза мусора небольшая –1,326 рубля на одного человека, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде.

Еще раз о мусоре

Известно, что кампания по закрытию мини-полигонов ТКО в сельской местности развернута во всей Беларуси. Все из-за того, что такие мусоросвалки не соответствуют экономическим и экологическим требованиям. Альтернатива их закрытию – устройство больших региональных полигонов с сортировочными линиями, а также строительство мусоросжигающих и мусороперерабатывающих заводов.

Сегодня в нашем районе осталось 20 мини-полигонов ТКО. Так, уже в нынешнем году ликвидируют мусоросвалки в Кошевичах и Погосте-Загородском. Планируется, что все полигоны будут закрыты к 2024 году. Примерно к этому времени на Пинщине будет построен и запущен мусороперерабатывающий завод с сортировочной линией. Так что призывы Пинского районного ЖКХ активнее заключать договора на вывоз мусора имеют веские основания. И населению пора привыкнуть выбрасывать лишь то, что нельзя переработать самостоятельно. К примеру, остатки растительности можно использовать для создания компоста, а древесные отходы сжигать в печи как топливо.

О культуре обращения с мусором говорить придется еще много и долго. Аккуратные хозяева и ответственные граждане давно протоптали дорожки к установленным ЖКХ на селе контейнерам. В Бобриковском сельсовете таких семь. Но, к сожалению, находятся и те, кому, сидя на лавочке, проще швырнуть пустую бутылку за спину, чем сделать пять шагов к ближайшему мусорному баку. Такую картину участники рейда наблюдали рядом с автобусной остановкой в Малой Плотнице.

На заметку взяли еще несколько моментов: нужно поторопить дорожников с ремонтом дороги из Бобрика в Теребень. Возле въезда в деревню Чамля в кювете давно лежит дерево…

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Только-только установилась теплая погода. По доброй традиции навести чистоту в домах и на подворья к Пасхе сельчане уже стараются вовсю. Чтобы к большому празднику стало чище и краше, а итоги месячника можно было оценить положительно, в Бобриковском сельсовете предстоит основательно потрудиться. Впрочем, время еще есть: когда инспекторы посещали сельсовет, до завершения весенней кампании по уборке было еще полпути.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.