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Близко грунтовые воды? Посадка деревьев в деревянные колодцы спасет

11.04.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кроме голубики и клюквы, у его хозяев - множество агрономических интересов. К примеру,  плодовые деревья с особенной посадкой. Результат инновации - вот такая скульптурная группа. 

У нас здесь очень близко грунтовые воды, и плодовые деревья по мере того, как корни достигают уровня грунтовых вод, могут за 2-3 года просто погибнуть от излишней влажности. Как бороться? Нужно сажать на возвышенность. Посадка не в традиционные ямы, а на холмы - это не модное украшательство сада, а вполне разумный подход. Так деревьям не грозит замокание корней от грунтовых вод, а весной на холмах быстрее тает снег, почва прогревается и насыщается кислородом. 

Нина Андреева пошла дальше: ее ноу-хау - деревянные колодцы. 

Посадка деревьев в деревянные колодцы - дело трудоемкое, поэтому мужская поддержка просто необходима. Сначала - траншея для частокола. 

Близко грунтовые воды? Посадка деревьев в деревянные колодцы спасет


Мы выкопали такую сферическую канаву, и у нас получился холмик по центру. И сейчас мы в эту канавку укладываем бревна. Вернее, не укладываем, а ставим их торчком. Так, а я буду держать. Сантиметров 30 у нас получилась глубиной канава. Так, и можно ее уже тихонько засыпать, чтобы они хоть чуть-чуть держались. 


Близко грунтовые воды? Посадка деревьев в деревянные колодцы спасет


Такую посадку Нина советует превратить в семейное шоу, где можно учить и учиться. Древесина подойдет любая - та, что не пригодится в хозяйстве. Главная цель - защитить. 

В мае бывают очень сильные, холодные, иссушающие ветры. Сделав такой колодец с северной стороны, вы прикрываете дерево от иссушающего вредоносного действия ветра, и у вас как будто маленький такой "парничок".  

Когда этот "парничок" почти готов, пришло время сажать кизил в заготовку.

Когда этот "парничок" почти готов, пришло время сажать кизил в заготовку.


Вот наш кизил. В позапрошлом году его посадили осенью вот в такой большой полиэтиленовый контейнер. И теперь мы просто разрезаем, осторожно вытаскиваем. И ставим вот сюда, прямо на этот уровень.

Вот таким образом кизил не углубится, и можно посадить на возвышенности какую-нибудь другую культуру, которая очень быстро погибает от соприкосновения с грунтовыми водами, например, грушу.

Близко грунтовые воды? Посадка деревьев в деревянные колодцы спасет


Кизил ни в коем случае нельзя углублять. Когда у вас поверхностные корни над землей - дерево гораздо лучше переносит зимовку.  

И для того, чтобы замкнуть деревянный колодец, понадобится еще пару бревен.  Сюда уже не пролезет ни один заяц. И зимой они и голубикой нашей питаются, и грушей. А когда вот так посажены, они залезть не могут.  

Теперь колодец нужно заполнить - лучше всего перепревшей корой. Поливаем растение.


Близко грунтовые воды? Посадка деревьев в деревянные колодцы спасет


Нужна наружная подсыпка  из компоста. Это очень полезно для развития и питания корневой системы нашего кизила. 

Таким образом увеличивается пространство для питания корней, когда складываете сюда траву, которую скашиваете. Сюда же добавляйте жижу из бродилки. Можно  и кору, и опилки, солому, сено - все складывайте толстым слоем, корни будут во все  стороны расползаться. 

Почему древесина, а не шифер? Да потому что шифер может быть только ограждением, а вот древесина дает еще и питание. 

Древесина - это как губка, она будет впитывать влагу и постепенно отдавать питание вашему растению. Это сгниет, если вы будете хорошо поливать, за год уже можно обломить или обрезать на таком уровне.  Укладывайте прямо бревна рядом. И тоже также закладывайте корой и любой мульчой. Это питание для растений. 


В чем принцип пермакультуры? Все растет как в природе. 


Перегнившая древесина как удобрение позволяет значительно повысить урожайность растений, защитить от гниения их корневую систему. 

Конечно, посадка деревьев на холмы и уж тем более в деревянные колодцы - дело трудоемкое, но оно того стоит. Земля у посаженного в прошлом сезоне кизила уже теплая и влажная. 

Если вы сейчас копнете землю в огороде, местами она совершенно сухая, потому что не было снега. А здесь влажная, и есть для старта хорошие условия. 

Нина считает, что такой способ посадки поймут не все. Но приверженцы органического земледелия примут в доказательство вот эту грибницу. 

Гриб поселяется на том месте, где мало азота, и он тут же разлагает древесину. А это самое лучшее питание для любого растения. Как говорит Зепп Хольцер, древесина - это самое лучшее, чтобы проникла корневая система во все это, там поселяется гриб троходерма, там бацилюс субтилиус. Бактерии перерабатывают почву в теплой и влажной почве быстрее, чем в холодной и сухой и таким образом поставляют питание для наших растений, не заставляя нас использовать минеральные удобрения. 

 
 
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Кроме голубики и клюквы, у его хозяев - множество агрономических интересов. К примеру,  плодовые деревья с особенной посадкой. Результат инновации - вот такая...
 
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