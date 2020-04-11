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Волонтеры и центры соцобслуживания принимают заявки на покупку и доставку продуктов питания и лекарств

11.04.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация, которая меняется с каждым днем, как сигнал каждому о необходимости задуматься над приоритетами: есть ли что более ценное, чем жизнь и здоровье  свое и близких? Понятно, что обеспечить качественной медицинской помощью - это забота государства. Но ведь как много зависит и от каждого из нас. Прислушаться к рекомендациям и соблюдать элементарные меры безопасности ради себя и своих близких, тем самым облегчив работу медиков. И позаботиться о тех, кто в группе риска - пожилых родителях, бабушках и дедушках.

Ведь именно им рекомендуют меньше контактировать с другими людьми. В помощь волонтеры и территориальные центры соцобслуживания. Здесь принимают заявки от пожилых и инвалидов на покупку и доставку продуктов питания и лекарств на дом. Для этого нужно позвонить по номерам телефонов на ваших экранах. Также звонки примут в Министерстве труда и соцзащиты, и в региональных отделах, которые курируют данные вопросы по всем областям и Минску. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни. Можно не выходить из дома,  а просто набрать номер,  и вам обязательно помогут.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация, которая меняется с каждым днем, как сигнал каждому о необходимости задуматься над приоритетами: есть ли что более ценное, чем жизнь и здоровье  свое и...
 
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