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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У православных верующих сегодня Вербное воскресенье В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Как проходит божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, увидим...

В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Как проходит божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, увидим сегодня в реальном времени в 9:50 утра. А 16 и 17 апреля впервые по телевидению покажем чин умовения ног, вечерню с выносом плащаницы и утренний чин ее погребения.