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У православных верующих сегодня Вербное воскресенье

12.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Как проходит божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе,  увидим сегодня в реальном времени в 9:50 утра. А 16 и 17 апреля впервые по телевидению  покажем чин умовения ног, вечерню с выносом плащаницы и утренний чин ее погребения.
 
 
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В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Как проходит божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе,  увидим...
 
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