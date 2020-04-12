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У православных верующих сегодня Вербное воскресенье
12.04.2020 12:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Как проходит божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, увидим сегодня в реальном времени в 9:50 утра. А 16 и 17 апреля впервые по телевидению покажем чин умовения ног, вечерню с выносом плащаницы и утренний чин ее погребения.
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В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Как проходит божественная литургия в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, увидим...
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