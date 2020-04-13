ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страусиная ферма под Слуцком готовится принимать гостей в новом сезоне

13.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На мини-сафари сегодня - более 30 взрослых птиц. Живут они на ранчо, разделенных перегородками на несколько частей - в каждой из которых обитает самец и три самки. Выводят страусов на ферме в специальных инкубаторах, где яйца птицы находятся больше месяца. После вылупления, птенцов постепенно выпускают к родителям. 

Посмотреть на экзотических пернатых приезжают в год сотни туристов. Кроме страусов на ферме разводят фазанов, вьетнамских свиней, овец и литовских тяжеловозов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На мини-сафари сегодня - более 30 взрослых птиц. Живут они на ранчо, разделенных перегородками на несколько частей - в каждой из которых обитает самец и три самки....
 
Новости дня
Новости общества
 
В рамках благотворительной акции дома-интернаты получили продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика