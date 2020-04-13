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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страусиная ферма под Слуцком готовится принимать гостей в новом сезоне На мини-сафари сегодня - более 30 взрослых птиц. Живут они на ранчо, разделенных перегородками на несколько частей - в каждой из которых обитает самец и три самки....

На мини-сафари сегодня - более 30 взрослых птиц. Живут они на ранчо, разделенных перегородками на несколько частей - в каждой из которых обитает самец и три самки. Выводят страусов на ферме в специальных инкубаторах, где яйца птицы находятся больше месяца. После вылупления, птенцов постепенно выпускают к родителям.Посмотреть на экзотических пернатых приезжают в год сотни туристов. Кроме страусов на ферме разводят фазанов, вьетнамских свиней, овец и литовских тяжеловозов.