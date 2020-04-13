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День жары и дожди. Погода в Могилеве на неделю
13.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не думайте, что после сегодняшней жары наступит лето — на календаре все еще апрель как никак. На неделе в Могилеве будет максимум +7 °С и в основном пасмурно, а еще прогнозируют кратковременные дожди. Так что сегодняшние +18°С, по данным
Сегодня, 13 апреля, будет ветрено, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +18°С.
Во вторник будет пасмурно, максимум +8°С, ветрено.
В среду, 15 апреля, заметно похолодает — будет всего около +4°С — и усилится ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.
В четверг прогнозируют уже +5…+7°С, преимущественно пасмурную погоду. Ветер немного утихнет, возможен небольшой дождь.
В пятницу, 17 апреля, будет пасмурно, максимум +7°С, возможны небольшие дожди. А ночью прогнозируют заморозки.
Хорошей недели - и оставайтесь дома!
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Сегодня, 13 апреля, возможна гроза.
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