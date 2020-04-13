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День жары и дожди. Погода в Могилеве на неделю

13.04.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не думайте, что после сегодняшней жары наступит лето — на календаре все еще апрель как никак. На неделе в Могилеве будет максимум +7 °С и в основном пасмурно, а еще прогнозируют кратковременные дожди. Так что сегодняшние +18°С, по данным pogoda.by, — исключение.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 13 апреля, будет ветрено, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +18°С.

Во вторник будет пасмурно, максимум +8°С, ветрено.

В среду, 15 апреля, заметно похолодает — будет всего около +4°С — и усилится ветер, порывы которого будут достигать 16 м/с.

В четверг прогнозируют уже +5…+7°С, преимущественно пасмурную погоду. Ветер немного утихнет, возможен небольшой дождь.

В пятницу, 17 апреля, будет пасмурно, максимум +7°С, возможны небольшие дожди. А ночью прогнозируют заморозки.

Хорошей недели - и оставайтесь дома!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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