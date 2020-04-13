Минчане жалуются на запах дыма. Что говорят спасатели и синоптики?

Источник материала: Tut.by

Пользователи интернета жалуются, что днем 13 апреля в Минске пахнет гарью. Синоптики говорят, что ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет похолодание, в МЧС сообщили об отсутствии пожаров возле столицы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минчане жалуются на запах дыма в столице, пользователи связывают это с пожарами, которые фиксируются по стране. Возможно, запах дыма объясняется метеорологическим явлением инверсия. В условиях похолодания теплый воздух поднимается вверх, что создает барьер для выхода всех продуктов горения.

Как сообщили TUT.BY в МЧС, сейчас пожаров возле Минска не зафиксировано. В МЧС просят при обнаружении пожара сразу же звонить им. Спасатели сообщили , что за прошедшие сутки ликвидировали 20 лесных пожаров, 6 торфяных и 100 пожаров травы и кустарников в стране.

В Белгидромет Минприроды рассказали TUT.BY, что пока еще погоду определяет область повышенного атмосферного давления, поступает довольно теплый воздух, но сегодня ожидается прохождение атмосферного фронта с северо-запада Европы, прогнозируются осадки на большей части республики и в Минске. Вслед за атмосферным фронтом в страну придет более холодный воздух со Скандинавии. Сегодня максимальная температура воздуха прогнозируется по стране в пределах от 15ºC по северо-западу до 23ºC на юго-востоке. В Минске максимальная 18−20ºC. Уже завтра существенно похолодает: днем ожидается 5−10 градусов тепла. Пункты наблюдения фиксируют видимость более 10 км, о дымке говорить не приходится.