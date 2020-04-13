В Гродно создали портал с видеоуроками от лучших учителей города

Источник материала: Tut.by

В Гродно создали образовательный портал , где размещено более 50 видеоуроков по основным школьным предметам, а также открыли канал на YouTube. Сейчас доступны занятия по химии, биологии, физике, истории Беларуси и всемирной истории, русскому и белорусскому языкам, информатике для разных классов, сообщает «Гродненская правда».



На сайте можно выбрать нужный урок, а также доступны онлайн-экскурсии, мастер-классы и гиды

— Портал ориентирован на учащихся. Здесь размещено уже порядка пятидесяти видеоуроков от гродненских педагогов. Количество виртуальных занятий будет расти. Только сегодня в обработке около 20 новых записей. Стараемся охватить как можно больше предметов. Доступны занятия по химии, биологии, физике, истории Беларуси и всемирной истории, русскому и белорусскому языкам, информатике. Появятся в том числе видеуроки для совсем юных школьников — учеников младших классов, — рассказал начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

К проекту привлечены лучшие педагоги города. Среди них учителя, подготовившие победителей предметных олимпиад, и те, кто сам становился лауреатом различных конкурсов. В видеоуроках рассматриваются основные темы начала четвертой четверти.

Одновременно с городским образовательным порталом заработал и YouTube-канал. В лидерах по числу просмотров здесь сегодня урок по белорусскому языку для семиклассников.

Так, например, выглядит онлайн-урок по физике для восьмого класса:

В специальной вкладке «Культурный досуг онлайн» собраны онлайн-экскурсии. Например, в столичный музей кукол, областной драмтеатр и обновленную гродненскую филармонию. Есть здесь прямая ссылка на виртуальную экскурсию по залам питерского Эрмитажа и десятки творческих мастер-классов от гродненских педагогов дополнительного образования. Например, Центр творчества детей и молодежи «Спектр» предлагает не только смастерить пасхальные сувениры и поделки в технике оригами, но и потренироваться физически в условиях самоизоляции и даже всей семьей поучаствовать в интеллектуальной игре к 75-летию Победы.

Планируется использовать портал в дальнейшем еще и как единую площадку для онлайн-трансляций важных мероприятий в образовательной среде Гродно. Это, например, праздничные мероприятия в учреждениях образования, ежегодные церемонии вручения золотых медалей гродненским школьникам и чествования обладателей 100-балльных сертификатов по итогам централизованного тестирования.

Также на Гродненщине продолжается обучение педагогов возможностям организации дистанционного обучения.

— Уже четвертую неделю рассказываем педагогам области, как организовать дистанционное обучение. На сайте института развития образования есть тематическая вкладка «Дистанционное обучение», где педагоги Гродненщины могут найти необходимые теоретические материалы. Проходят вебинары. Свои мастер-классы для коллег со всей области здесь предлагают педагоги, которые освоили такую форму работы, — рассказала ректор областного института развития образования Светлана Сергейко.